В Пензенской области три человека погибли в автокатастрофе

15.08.2023 | 14:04

Во вторник, 15 августа, в Нижнеломовском районе случилось трагическое ДТП, в котором погибли три человека, еще двое получили травмы.

Фото с места событий появились в Сети. На них видно, что участниками аварии стали два грузовика и одна легковая машина. Все машины искорежены, а легковушка превратилась в груду металла.

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии.

Предварительно установлено, что на 559-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись фура Volvo с полуприцепом под управлением 49-летнего водителя, большегруз Isuzu с 40-летним шофером и Kia Sportage, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате происшествия водители транспортных средств скончались на месте.

Находившиеся в Kia 49-летняя женщина и 16-летний подросток получили получили телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила их в больницу.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.