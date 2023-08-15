В Пензенской области три человека погибли в автокатастрофе

Во вторник, 15 августа, в Нижнеломовском районе случилось трагическое ДТП, в котором погибли три человека, еще двое получили травмы.
Фото с места событий появились в Сети. На них видно, что участниками аварии стали два грузовика и одна легковая машина. Все машины искорежены, а легковушка превратилась в груду металла.
В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии.
Предварительно установлено, что на 559-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись фура Volvo с полуприцепом под управлением 49-летнего водителя, большегруз Isuzu с 40-летним шофером и Kia Sportage, за рулем которого находился 55-летний мужчина.
В результате происшествия водители транспортных средств скончались на месте.
Находившиеся в Kia 49-летняя женщина и 16-летний подросток получили получили телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила их в больницу.
«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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