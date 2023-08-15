23-летнего пензенца задержали после драки с девушками в баре

15.08.2023 | 12:16

Отдых в баре на улице Кирова закончился для трех пензенцев вызовом Росгвардии и скорой помощи. 23-летний горожанин ударил двух посетительниц за то, что они не захотели провести с ним время.

Это случилось во вторник, 15 августа, около 5 утра. Отдыхавший в заведении пьяный молодой человек заметил в зале двух подруг 28 и 19 лет. Желая познакомиться, парень начал приставать к ним. Девушки ответили отказом и попросили его отойти.

Пензенца охватила ярость. Он ударил обеих девушек по лицу, а затем повалил одну из них на пол.

Заметив происходящее, администрация бара нажала тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

«Зайдя в заведение, стражи порядка сразу обратили внимание на молодого человека, который вел себя агрессивно: кричал, нецензурно выражался, размахивал руками», - сообщили в региональном управлении Росгвардии. Дебошира задержали и передали в полицию.

Также в бар вызвали скорую помощь. Медики осмотрели девушек, госпитализация им не потребовалась.