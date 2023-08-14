Квартиру пензенца разгромили после отказа помочь родственнику

В Пензе на 55-летнего местного жителя напал собственный племянник. Причиной конфликта между родственниками стали деньги.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 13 августа.
В квартиру пензенца на улице Набережная Реки Мойки явился 42-летний племянник. Визитер был нетрезв и потребовал от дяди дать ему в долг денег.
Хозяин в категоричной форме отказал, и тогда разозлившийся гость налетел на него с кулаками. Он нанес родственнику несколько ударов в голову, а затем разгромил мебель в комнате.
На место происшествия вызвали правоохранителей. Они прибыли в 13:54 и задержали дебошира.
«Мужчину передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀