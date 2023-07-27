В Пензе без воды остались почти 20 тысяч человек

В четверг, 27 июля, в Пензе случилась серьезная коммунальная авария, в результате которой жители правобережных микрорайонов - Шуиста, Согласия, Нахаловки, Маяка - остались без холодной воды.
Всего отключено 900 частных домов и 60 многоэтажек. В них проживает 18 710 человек.
Под отключение попали следующие адреса:
- ул. Чернышевского;
- ул. и пр-д Свободы;
- ул. и пр-д Орджоникидзе;
- ул. и 1-й и 2-й тупики Хользунова;
- ул. и пр-д Серова;
- ул. Столярная и Столярный пр-д;
- ул. Черкасова;
- ул. 1-й и 2-й Порядок;
- ул. Пересеченная, 1-й и 2-й Пересеченный пр-ды;
- ул. Новонейтральная;
- ул. Нейтральная;
- ул. Кошевого;
- ул. Седова;
- ул. Тюленина;
- ул. Парижской Коммуны;
- ул. Суходольная;
- ул. Чаадаева, 101а, 107, 107а, 111, 113;
- ул. Кустанайская и проезды;
- ул. Складская;
- ул. Димитрова и проезды;
- ул. Долгорукова;
- ул. 2-я Проезжая;
- ул. 2-я Светлая;
- ул. Марата;
- ул. Касторная;
- ул. Омская;
- 1, 2, 3-й Калужский пр-ды;
- ул. Согласие;
- ул. Фабричная, 3, 5, 7, 9, 11;
- ул. Тарханова, 10, 10в;
- ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4;
- ул. Парковая, 10;
- ул. Зарубина, 27;
- ул. Антонова, 5в, 5г, 5м, 5о, 5р, 5п, 5н, 5л, 5д, 5е;
- ул. Клары Цеткин;
- ул. Медицинская;
- ул. Дружбы;
- ул. Верещагина и пр-ды.
«Утечка из-под земли произошла на водопроводе диаметром 500 мм у дома № 18 в 2-м переулке Верещагина. На месте работает ремонтная бригада. По завершении работ водоснабжение будет восстановлено», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ресурсоснабжающей организации.
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