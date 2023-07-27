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Происшествия

В Пензе без воды остались почти 20 тысяч человек

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В четверг, 27 июля, в Пензе случилась серьезная коммунальная авария, в результате которой жители правобережных микрорайонов - Шуиста, Согласия, Нахаловки, Маяка - остались без холодной воды.

Всего отключено 900 частных домов и 60 многоэтажек. В них проживает 18 710 человек.

Под отключение попали следующие адреса:

- ул. Чернышевского;

- ул. и пр-д Свободы;

- ул. и пр-д Орджоникидзе;

- ул. и 1-й и 2-й тупики Хользунова;

- ул. и пр-д Серова;

- ул. Столярная и Столярный пр-д;

- ул. Черкасова;

- ул. 1-й и 2-й Порядок;

- ул. Пересеченная, 1-й и 2-й Пересеченный пр-ды;

- ул. Новонейтральная;

- ул. Нейтральная;

- ул. Кошевого;

- ул. Седова;

- ул. Тюленина;

- ул. Парижской Коммуны;

- ул. Суходольная;

- ул. Чаадаева, 101а, 107, 107а, 111, 113;

- ул. Кустанайская и проезды;

- ул. Складская;

- ул. Димитрова и проезды;

- ул. Долгорукова;

- ул. 2-я Проезжая;

- ул. 2-я Светлая;

- ул. Марата;

- ул. Касторная;

- ул. Омская;

- 1, 2, 3-й Калужский пр-ды;

- ул. Согласие;

- ул. Фабричная, 3, 5, 7, 9, 11;

- ул. Тарханова, 10, 10в;

- ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4;

- ул. Парковая, 10;

- ул. Зарубина, 27;

- ул. Антонова, 5в, 5г, 5м, 5о, 5р, 5п, 5н, 5л, 5д, 5е;

- ул. Клары Цеткин;

- ул. Медицинская;

- ул. Дружбы;

- ул. Верещагина и пр-ды.

«Утечка из-под земли произошла на водопроводе диаметром 500 мм у дома № 18 в 2-м переулке Верещагина. На месте работает ремонтная бригада. По завершении работ водоснабжение будет восстановлено», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ресурсоснабжающей организации.

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Источник — фото pixabay.com
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