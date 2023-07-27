Вечером в четверг, 27 июля, на улице Зеленодольской в Пензе случился пожар. Возгорание произошло в квартире на 4-м этаже дома № 65.
На место прибыли сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.
«Пожар очень сильный. Людей эвакуируют с верхних этажей, так как пламя в подъезд пошло», - рассказал в 20:30 сетевому изданию «ПензаИнформ» очевидец.
Он сообщил, что квартира, где начался пожар, выгорела.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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