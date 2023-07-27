27.07.2023 | 20:38

Вечером в четверг, 27 июля, на улице Зеленодольской в Пензе случился пожар. Возгорание произошло в квартире на 4-м этаже дома № 65.

На место прибыли сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

«Пожар очень сильный. Людей эвакуируют с верхних этажей, так как пламя в подъезд пошло», - рассказал в 20:30 сетевому изданию «ПензаИнформ» очевидец.

Он сообщил, что квартира, где начался пожар, выгорела.

Официальной информации о произошедшем пока нет.