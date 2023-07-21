В Терновке юного самокатчика увезли в больницу после ДТП

21.07.2023 | 11:47

В Пензе 10-летнему самокатчику, попавшему под колеса машины в Терновке, потребовалась госпитализация. ДТП случилось вечером в четверг, 20 июля.

«Предварительно установлено, что в 17:30 около дома № 148 на улице Терновского водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1985 года рождения, допустил наезд на пешехода, мальчика 2013 года рождения», - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Кадры последствий ДТП появились в Сети. На снимках, сделанных очевидцами, видно ребенка, сидящего в окружении людей на проезжей части в районе пешеходного перехода. Около него стоит иномарка.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на улице Егорова водитель Hyundai Solaris сбил 11-летнюю девочку. Ребенка также увезли в больницу.