В Пензе на улице Петровской сбили ребенка

Вечером в четверг, 20 июля, в Терновке под колеса автомобиля попал ребенок на самокате. Сообщение об этом и кадры с места ЧП появились в соцсетях.
«Сбили мальчика», - рассказали пензенцы.
На снимках, сделанных очевидцами, видно ребенка, сидящего в окружении людей на проезжей части в районе пешеходного перехода. Около него стоит иномарка.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства ДТП уточняются.
фото № 1 - «Дорожная обстановка Пензы»
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