В Пензе на улице Петровской сбили ребенка

20.07.2023 | 20:25

Вечером в четверг, 20 июля, в Терновке под колеса автомобиля попал ребенок на самокате. Сообщение об этом и кадры с места ЧП появились в соцсетях.

«Сбили мальчика», - рассказали пензенцы.

На снимках, сделанных очевидцами, видно ребенка, сидящего в окружении людей на проезжей части в районе пешеходного перехода. Около него стоит иномарка.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства ДТП уточняются.

фото № 1 - «Дорожная обстановка Пензы»