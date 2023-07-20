В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП у ЦУМа

20.07.2023 | 12:44

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали о пострадавших в жестком ДТП, случившемся на перекрестке улиц Бакунина и Кирова в Пензе в четверг, 20 июля.

Оно произошло в 10:30. Столкнулись Skoda и Geely. От удара автомобили разбросало в разные стороны: один оказался на Бакунина, другой - частично на тротуаре.

По предварительным данным, за рулем обеих иномарок были мужчины: в Skoda - 1962 года рождения, в Geely - 1979-го.

В результате ДТП помощь врачей понадобилась водителю Skoda, его пассажирке 1981 года рождения и пассажирке Geely, тоже 1981 года рождения. Всех троих доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.