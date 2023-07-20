Около ЦУМа в Пензе случилось жесткое ДТП

20.07.2023 | 11:55

В четверг, 20 июля, около 11:00 на перекрестке улиц Бакунина и Кирова в Пензе случилось жесткое ДТП.

Видео с места аварии появилось в соцсетях.

На кадрах запечатлены последствия ДТП. Его участниками стали два легковых автомобиля.

От удара их разбросало в разные стороны: один оказался на Бакунина, другой - частично на тротуаре. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Официальная информация о случившемся появится позже.

На участке образовалась пробка. Пензенским водителям стоит выбирать другие маршруты для передвижения.