Около ЦУМа в Пензе случилось жесткое ДТП

В четверг, 20 июля, около 11:00 на перекрестке улиц Бакунина и Кирова в Пензе случилось жесткое ДТП.
Видео с места аварии появилось в соцсетях.
На кадрах запечатлены последствия ДТП. Его участниками стали два легковых автомобиля.
От удара их разбросало в разные стороны: один оказался на Бакунина, другой - частично на тротуаре. Обе машины получили серьезные механические повреждения.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Официальная информация о случившемся появится позже.
На участке образовалась пробка. Пензенским водителям стоит выбирать другие маршруты для передвижения.
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