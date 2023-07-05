Трагедия на Олимпийской аллее: погибла маленькая девочка

05.07.2023 | 21:31

Вечером в среду, 5 июля, в редакцию PenzaInform.ru прислали тревожное видео: на Олимпийскую аллею, в парк «Союз», со стороны улицы Попова промчалась реанимация.

«Девочке делали искусственное дыхание, затем через пару минут вызвали реанимацию. Судя по всему, что-то с сердцем», - сообщил автор.

К несчастью, его слова подтвердились. Помощь действительно пытались оказать маленькой девочке. Очевидцы рассказали, что она каталась на роликах с отцом, а потом что-то случилось.

Приехавшие на место медики полчаса пытались откачать ребенка, но их усилия оказались тщетными.

Около 21:00 врачи сказали, что сделать ничего нельзя.