В Пензе разыскивают пропавшего Владимира Романова

Информация о розыске 43-летнего жителя Пензы Владимира Александровича Романова размещена на сайте регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
С 7 апреля его местонахождение неизвестно.
Рост пропавшего - 189 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза голубые.
Он был одет в темно-синюю ветровку, черные штаны, на голове - черная шапка, обувь - черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о Владимире Романове, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.
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