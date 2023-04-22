В Пензе разыскивают пропавшего Владимира Романова

22.04.2023 | 21:58

Информация о розыске 43-летнего жителя Пензы Владимира Александровича Романова размещена на сайте регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

С 7 апреля его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего - 189 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза голубые.

Он был одет в темно-синюю ветровку, черные штаны, на голове - черная шапка, обувь - черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о Владимире Романове, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.