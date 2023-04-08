В Пачелмском районе пропала 73-летняя дезориентированная женщина

В поселке Титово Пачелмского района пропала 73-летняя Татьяна Алексеевна Маслова (Курбатова). Ее местонахождение неизвестно с 2 апреля.
Ориентировка на сельчанку размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Рост пропавшей - 165 см, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза карие.
Татьяна Маслова была одета в бордовую куртку, серую кофту, цветной халат, черные колготки, серый в клетку платок, обувь - черные галоши.
Пенсионерка неспособна ориентироваться в пространстве. Волонтеры просят помощи добровольцев в ее поисках.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.
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