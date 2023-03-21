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Происшествия

На улице Гагарина в Пензе обрушилась будка у переезда

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Пензенцы обсуждают происшествие, случившееся на железнодорожном переезде у завода ППО ЭВТ имени В. А. Ревунова. Он расположен на улице Гагарина перед ее пересечением с так называемой пьяной дорогой. Во вторник, 21 марта, в Сети появились снимки полуразрушенной железнодорожной будки.

На фотографиях видно, что крыша строения, из которого специалист управляет движением транспорта через переезд, упала, половина домика превратилась в развалины. Кирпичи, некогда составлявшие стену будки, лежат на земле.

Некоторые пользователи предположили, что все это - последствия взрыва баллона с газом. «Там не было газа», - возразил другой комментатор.

«Негабарит вывозили по ЖД поди», - поделился мнением еще один участник обсуждения.

Пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина объяснила редакции сетевого издания «ПензаИнформ», что строение у переезда не имеет отношения к РЖД. За него отвечает располагающийся поблизости завод. Там случившееся пока не прокомментировали.

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Источник — фото t.me/sova_penza58
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