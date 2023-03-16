На улице Рябова в Пензе дорожника убило трубой

16.03.2023 | 16:52

В Пензе 41-летний работник дорожно-строительной организации погиб во время исполнения своих обязанностей. Трагедия случилась вечером 10 марта. По данным сетевого издания «ПензаИнформ», все произошло на улице Рябова.

«Находясь в земляном котловане, в момент работы экскаватора мужчина получил удар по голове трубой, зацепившейся за ковш. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в лечебном учреждении», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая. ​ ​

По факту гибели возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда», - добавила Татьяна Махницкая.

Капитальный ремонт улицы Рябова начался весной. Объект разбит на два участка. Уже выполнены основные, трудоемкие виды работ.