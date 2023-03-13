Участок трассы М-5 в Пензенской области остался без освещения

13.03.2023 | 14:43

На участке трассы М-5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области отключили освещение. Речь идет о 715-716-м километрах (после Нижней Елюзани, в районе моста через реку Кададу).

Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

Водителям необходимо быть особо внимательными на данном участке в темное время суток.

Отключение временное. Оно вызвано повышенным уровнем талых вод и повреждением высоковольтной линии электропередачи.

Обстановка с половодьем в Пензенской области тревожная. Во многих районах затопило дома, смыло дороги.