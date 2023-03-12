В Пензе пропал 33-летний мужчина в черной куртке

12.03.2023 | 17:18

В Пензе волонтеры и родственники разыскивают 33-летнего Артема Геннадьевича Сотникова. В субботу, 11 марта, мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Сообщение о пропавшем появилось 12-го числа на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Согласно размещенной ориентировке, рост Артема Сотникова 172 сантиметра, телосложение среднее. У него карие глаза и короткие темно-русые волосы.

В день исчезновения на мужчине были черная куртка, темно-синие джинсы, серо-коричневые кроссовки, серая шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего пензенца, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.