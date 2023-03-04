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Происшествия

В Кузнецке подросток оказался под колесами Renault

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В пятницу, 3 марта, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 14:05 напротив дома № 118 на улице Орджоникидзе 54-летний водитель автомобиля Renault Logan наехал на 16-летнего пешехода.

Подростка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

За два месяца с начала года в регионе зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 12 детей получили травмы различной степени тяжести.

Так, 13 февраля на улице Терновского в Пензе неустановленная машина сбила 16-летнюю девушку. Водитель скрылся.

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Источник — фото pixabay.com
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