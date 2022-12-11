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Происшествия

При пожаре в селе Сухановка погиб мужчина

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В Кузнецком районе в селе Сухановка случился пожар. ЧП унесло жизнь человека.

В субботу, 10 декабря, в 16:10 спасатели получили сообщение о том, что в доме на Зеленой улице произошло возгорание. На вызов отправились девять человек на трех спецавтомобилях.

«Тление постельных принадлежностей на площади 1,5 кв. м в частном деревянном доме общей площадью 80 кв. м. Погиб мужчина 1945 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причину трагедии предстоит установить специалистам.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области с начала года на 23% уменьшилось количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей.

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