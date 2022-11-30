Происшествия

В Заводском районе из-за утечки залило проезжую часть

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Вечером во вторник, 29 ноября, на пересечении улиц Циолковского и Беляева в Заводском районе случилась коммунальная авария.

Водители поспешили предупредить друг друга об опасности: «Внимание!!! Прорыв водопровода! Вода течет по проезжей части! Автомобилисты, будьте внимательны на этом участке, соблюдайте скоростной режим. Время 23:00».

Жидкость быстро замерзла, так что преодолеть некоторые участки водителям было сложно.

В Горводоканале сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что на Циолковского, 43, произошла утечка «из земли с выходом воды на проезжую часть».

«30 ноября в 4:00 было выполнено аварийное отключение части Заводского района для выполнения ремонтных работ. Подвоз воды осуществлялся в 7:00 по ул. Ударная/Докучаева и в 9:00 по ул. Германа Титова, 22. При необходимости по заявкам жителей будут организованы дополнительные выезды», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Без ХВС остались 138 домов и 9 соцучреждений на улицах Кулибина, Ударной, Леонова, Беляева, Циолковского, Докучаева, Крупской, Г. Титова, Литейной, Фрунзе, Комсомольской, Гагарина, Воровского, Физкультурной.

Ремонтная бригада работает. 30-го числа аварию планируют устранить, подачу воды восстановят.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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