В Пензе рабочего завалило землей в траншее

16.11.2022 | 19:36

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего. Несчастный случай произошел в Первомайском районе днем 13 октября.

Согласно материалам следствия, 55-летний специалист ООО находился в траншее, глубина которой превышала 1,5 метра, и занимался очисткой газовой трубы от грунта. Внезапно с одной из сторон разрытия осыпалась земля и завалила мужчину.

Рабочий получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Также следователи устанавливают работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда.