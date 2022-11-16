Происшествия

В Пензе рабочего завалило землей в траншее

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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего. Несчастный случай произошел в Первомайском районе днем 13 октября.

Согласно материалам следствия, 55-летний специалист ООО находился в траншее, глубина которой превышала 1,5 метра, и занимался очисткой газовой трубы от грунта. Внезапно с одной из сторон разрытия осыпалась земля и завалила мужчину.

Рабочий получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Также следователи устанавливают работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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