В Пензе рабочего завалило землей в траншее

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего. Несчастный случай произошел в Первомайском районе днем 13 октября.
Согласно материалам следствия, 55-летний специалист ООО находился в траншее, глубина которой превышала 1,5 метра, и занимался очисткой газовой трубы от грунта. Внезапно с одной из сторон разрытия осыпалась земля и завалила мужчину.
Рабочий получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
Также следователи устанавливают работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда.
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