Пенсионер из Бессоновского района пропал в лесу

В Пензенской области объявлен розыск 85-летнего жителя поселка Ера Бессоновского района Валентина Ивановича Свистунова.
Известно, что в воскресенье, 13 ноября, пенсионер ушел в лес и не вернулся.
Сообщение о пропаже пожилого мужчины опубликовало региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» вечером 13-го числа.
Рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение худощавое. У Валентина Свистунова седые волосы, залысина, карие глаза. В день исчезновения на мужчине были синяя фуфайка, темные штаны, черные сапоги, шапка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
Также в Пензенской области продолжаются поиски 14-летнего Владимира Бородачева. 11 ноября подросток не вернулся с прогулки, и до сих пор нет сведений о его местонахождении.
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