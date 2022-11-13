Пенсионер из Бессоновского района пропал в лесу

13.11.2022 | 20:20

В Пензенской области объявлен розыск 85-летнего жителя поселка Ера Бессоновского района Валентина Ивановича Свистунова.

Известно, что в воскресенье, 13 ноября, пенсионер ушел в лес и не вернулся.

Сообщение о пропаже пожилого мужчины опубликовало региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» вечером 13-го числа.

Рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение худощавое. У Валентина Свистунова седые волосы, залысина, карие глаза. В день исчезновения на мужчине были синяя фуфайка, темные штаны, черные сапоги, шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Также в Пензенской области продолжаются поиски 14-летнего Владимира Бородачева. 11 ноября подросток не вернулся с прогулки, и до сих пор нет сведений о его местонахождении.