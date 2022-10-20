Пензенцам напомнили о правилах передвижения в темное время суток

20.10.2022 | 19:48

В центре города, на улице Кирова, погиб велосипедист. Он попал под колеса автомобиля отечественного производства. ЧП случилось поздним вечером.

«Произошло столкновение автомобиля «Лада-Приора» под управлением мужчины 2000 года рождения и велосипедиста, мужчины 1997 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил повреждения и скончался на месте», - сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Павел Рудняев.

Сотрудники ГИБДД выясняют истинные причины аварии. Вполне возможно, что она случилась из-за непростых погодных условий.

«В соответствии с требованиями «Правил дорожного движения Российской Федерации» при переходе дороги и движении по обочине либо по краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам и велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств», - предупредил Павел Рудняев.