В Сурске задержали мужчину, швырнувшего камень в окно больницы

В среду, 19 октября, в городе Сурске Городищенского района местная больница подверглась нападению злоумышленника.
Об этом порталу «ПензаИнформ» сообщили читатели. Встревоженные люди просили узнать, что произошло.
Как пояснили в УМВД России по Пензенской области, около 9:30 поступило сообщение о том, что неизвестный камнем разбил стекла в медицинском учреждении.
Через 10-15 минут участковый уполномоченный прибыл на место и задержал подозреваемого в хулиганстве.
«Гражданина доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств и мотивов его поступка», - сообщили редакции в пресс-службе регионального управления МВД.
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