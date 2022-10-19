В Сурске задержали мужчину, швырнувшего камень в окно больницы

19.10.2022 | 13:17

В среду, 19 октября, в городе Сурске Городищенского района местная больница подверглась нападению злоумышленника.

Об этом порталу «ПензаИнформ» сообщили читатели. Встревоженные люди просили узнать, что произошло.

Как пояснили в УМВД России по Пензенской области, около 9:30 поступило сообщение о том, что неизвестный камнем разбил стекла в медицинском учреждении.

Через 10-15 минут участковый уполномоченный прибыл на место и задержал подозреваемого в хулиганстве.

«Гражданина доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств и мотивов его поступка», - сообщили редакции в пресс-службе регионального управления МВД.