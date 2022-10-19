В Сердобске пенсионерка погибла после наезда ВАЗа

19.10.2022 | 14:43

Во вторник, 18 октября, в Сердобске случилось дорожно-транспортное происшествие, которое оказалось смертельным.

По предварительным данным, в 18:00 напротив дома № 164 на улице Максима Горького 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил женщину 1955 года рождения.

В результате наезда она получила травмы. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу. Там пенсионерка через некоторое время скончалась.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Аналогичная авария произошла в Пензе 17 октября. На улице Толстого сбили 85-летнюю женщину, которая от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.