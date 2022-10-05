В Пензенской области после пропажи мужчины возбудили уголовное дело

05.10.2022 | 11:34

В Каменском районе возбудили уголовное дело по факту исчезновения 52-летнего жителя села Кикино Гирфана Харисовича Девликамова.

7 августа мужчина уехал охранять пруд около села Троицкого в том же районе и пропал. К поискам, помимо родственников, подключились волонтеры и полиция, однако сельчанин до сих пор не нашелся.

Рост мужчины 168 см, на вид ему 50-55 лет, телосложение среднее, волосы прямые, черные с проседью, стрижка короткая, глаза карие.

На нем была зеленая камуфляжная одежда (куртка и штаны), синяя майка, черные галоши и кепка.

«При наличии информации о местонахождении Девликамова Гирфана Харисовича или обстоятельствах его исчезновения просим сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)63-64-96 или в полицию по телефону 02», - обратилась к населению помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.