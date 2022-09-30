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Происшествия

В Пензе неадекватный мужчина грозился поджечь квартиру горожанки

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В Пензе жительницу квартиры дома на улице Чаадаева напугал неадекватный гражданин. Он угрожал поджогом.

Инцидент произошел 28 сентября во втором часу дня.

Мужчина пытался проникнуть в квартиру пензячки. Женщина открывать дверь не стала, и агрессор пообещал все поджечь. Встревоженная горожанка позвонила правоохранителям.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. У двери пензячки злоумышленника не было. Сама пострадавшая предположила, что мужчина не мог далеко уйти.

«Сотрудники Росгвардии приступили к осмотру подъезда и обнаружили гражданина сидящим на лестничной площадке этажом выше», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

54-летнего нарушителя спокойствия задержали, он был нетрезв. Мужчину передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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