В Пензе неадекватный мужчина грозился поджечь квартиру горожанки

В Пензе жительницу квартиры дома на улице Чаадаева напугал неадекватный гражданин. Он угрожал поджогом.
Инцидент произошел 28 сентября во втором часу дня.
Мужчина пытался проникнуть в квартиру пензячки. Женщина открывать дверь не стала, и агрессор пообещал все поджечь. Встревоженная горожанка позвонила правоохранителям.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. У двери пензячки злоумышленника не было. Сама пострадавшая предположила, что мужчина не мог далеко уйти.
«Сотрудники Росгвардии приступили к осмотру подъезда и обнаружили гражданина сидящим на лестничной площадке этажом выше», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
54-летнего нарушителя спокойствия задержали, он был нетрезв. Мужчину передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.