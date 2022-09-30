На трассе М5 в Пензе погиб велосипедист

30.09.2022 | 14:14

В пятницу, 30 сентября, в Пензе на трассе М5 случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

Предварительно установлено, что авария произошла около 10:30 на 639-м километре.

57-летний водитель Hyundai Solaris сбил мужчину, передвигавшегося на велосипеде. Тот от полученных травм скончался на месте аварии.

«В данный момент личность погибшего устанавливается. Ему около 50 лет», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По факту случившегося проводится проверка.