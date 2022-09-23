Происшествия

В Пензе при пожаре пострадали мужчина и ребенок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Мужчина и ребенок пострадали в результате пожара, произошедшего в Пензе вечером в пятницу, 23 сентября.

«В 18:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Пенза, 3-й Орловский проезд, 11. Привлекалось 5 единиц техники и 28 человек личного состава», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Огонь уничтожил крышу четырехквартирного деревянного дома (на площади 300 кв. м) и повредил одну из квартир (50 кв. м).

Пострадали мужчина 1981 года рождения и девочка 2015-го. Насколько серьезны их телесные повреждения, не уточняется.

«Причина пожара устанавливается», - резюмировали в ГУ МЧС.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте