В Пензе при пожаре пострадали мужчина и ребенок

23.09.2022 | 20:06

Мужчина и ребенок пострадали в результате пожара, произошедшего в Пензе вечером в пятницу, 23 сентября.

«В 18:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Пенза, 3-й Орловский проезд, 11. Привлекалось 5 единиц техники и 28 человек личного состава», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Огонь уничтожил крышу четырехквартирного деревянного дома (на площади 300 кв. м) и повредил одну из квартир (50 кв. м).

Пострадали мужчина 1981 года рождения и девочка 2015-го. Насколько серьезны их телесные повреждения, не уточняется.

«Причина пожара устанавливается», - резюмировали в ГУ МЧС.