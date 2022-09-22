В двух районах Пензенской области утонули мужчины

22.09.2022 | 09:32

В Пензенской области случились еще две трагедии на воде.

20 сентября в Сосновоборском районе, в Щукинском пруду, что в двух километрах от села Щукино, обнаружили труп 67-летнего жителя Никольска. Сигнал об этом поступил в полицию в 21:30.

21 сентября в Бессоновском районе на водной глади Суры заметили тело мужчины. О нем правоохранителям сообщили в 9:57. Установить личность умершего пока не удалось.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, тела обоих погибших были извлечены и переданы сотрудникам полиции.

Все материалы направлены с региональное управление Следственного комитета России для установления обстоятельств и причин смерти людей.