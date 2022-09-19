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Происшествия

Соседи погорельцев на Карпинского назвали возможную причину пожара

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Большие планы на будущее уничтожил большой огонь. Здание на улице Карпинского люди возводили несколько лет, строительный процесс был в самом разгаре. Семья планировала переехать туда в ближайшее время, закупали бытовую технику, но в 10:00 в чердачном помещении вспыхнуло пламя.

«По прибытии к месту вызова РТП ранг пожара - 1-БИС, к месту вызова были высланы дополнительно силы и средства в количестве четырех единиц пожарной техники. На месте пожара работало 5 стволов КУРС-8, 4 звена ГДЗС, 30 человек личного состава», - сообщил старший помощник начальника дежурной смены пожаротушения ГУ МЧС России по области Марат Шукшин.

Фасад дома был обит специальным материалом для утепления. Когда пластик начал плавиться, по всему району разнесся запах. Местные поняли - случилась беда.

«Страшный дым на нашу сторону пошел. Соседи сказали, в той половине большой никто не жил. Отчего загорелось, непонятно», - отметили очевидцы.

В тот момент, когда пламя поглотило строение, его хозяева отъезжали в магазин за новой кроватью. Занести ее в дом уже не удалось.

Огонь частично перекинулся и на соседнее здание, сгорело несколько квадратных метров облицовки и кровли. Но спасатели смогли отвоевать строение. Погибших и травмированных нет. Не пострадал и домашний скот. Правда, гуси, чуя неладное сбились в кучу в своем загоне.

Тем временем сотрудники МЧС доставали все, что осталось от внутреннего убранства.

Одна из версий произошедшего, которую выдвигают местные, - нарушение противопожарных правил родственником хозяев. Но это лишь предположение. Точную причину возгорания, площадь которого составила 150 квадратных метров, установят следователи.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Петух разбушевался

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Родственник разбушевался?


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