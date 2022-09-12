21-летняя девушка опрокинулась на Suzuki в Малосердобинском районе

12.09.2022 | 16:57

Ночью 11 сентября в Малосердобинском районе случилась авария, в которой пострадал человек.

Предварительно установлено, что в 1:35 на 14-м километре автодороги Марьевка - Нижнее Демкино - ФАД Нижний Новгород - Саратов 21-летняя девушка на Suzuki Grand Vitara не справилась с управлением. Машина съехала с трассы и опрокинулась.

Автомобилистка получила травмы, с которыми ее госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Аналогичное ДТП случилось в Кузнецком районе 24 августа. 18-летняя автолюбительница на «Ладе-Калине» вылетела в кювет, где машина перевернулась. Вместе с ней пострадала 19-летняя пассажирка.