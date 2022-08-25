В Кузнецком районе в серьезное ДТП попала 18-летняя автолюбительница

25.08.2022 | 10:15

В Кузнецком районе в аварии пострадали две молодые девушки. ДТП случилось днем в среду, 24 августа.

Около 13:10 на 1-м километре дороги Тютнярь - Н. Аблязово 18-летняя автолюбительница за рулем «Лады-Калины» не справилась с управлением и вылетела в кювет.

Машина опрокинулась. Водитель и ее пассажирка, 19-летняя девушка, получили травмы. Медики госпитализировали их.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

3 августа в Пачелме в ДТП попала 15-летняя автолюбительница. Девушка управляла автомобилем ВАЗ-2110 и наехала на 71-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина оказалась на больничной койке.