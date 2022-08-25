Происшествия

В Кузнецком районе в серьезное ДТП попала 18-летняя автолюбительница

Печать
Telegram

В Кузнецком районе в аварии пострадали две молодые девушки. ДТП случилось днем в среду, 24 августа.

Около 13:10 на 1-м километре дороги Тютнярь - Н. Аблязово 18-летняя автолюбительница за рулем «Лады-Калины» не справилась с управлением и вылетела в кювет.

Машина опрокинулась. Водитель и ее пассажирка, 19-летняя девушка, получили травмы. Медики госпитализировали их.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

3 августа в Пачелме в ДТП попала 15-летняя автолюбительница. Девушка управляла автомобилем ВАЗ-2110 и наехала на 71-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина оказалась на больничной койке.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А ты говоришь бабы ещё нарожают. Рожать-то не кому скоро будет, видишь ещё и не пожили, а уже убиваться поехали.

Гость||

2 молоденькие тянки пострадали, печалька(

Гость||

Так ей и надо

Гость||

Жаль не насмерть.

Гость||

Ну насмерть ненадолго, а так родителям хорошая наука

Гость||

Автоледи?

Гость||

На смерть не надо, и так родителям хорошая наука

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте