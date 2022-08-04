В Пачелме 15-летняя автолюбительница попала в ДТП

04.08.2022 | 16:11

В Пачелме случилось дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал несовершеннолетний водитель.

Авария произошла в среду, 3 августа, около 16:10 у дома № 26 на Октябрьской улице.

Девушка 2007 года рождения управляла автомобилем ВАЗ-2110 и наехала на пешехода, 71-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы. Медики госпитализировали ее.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

11 июня на трассе М5 в Бессоновском районе 18-летний юноша за рулем ВАЗ-2113 сбил 57-летнего мужчину, а затем врезался в световую опору. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Пострадал и сам юный водитель, и его 19-летняя пассажирка.