Происшествия

В Пачелме 15-летняя автолюбительница попала в ДТП

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В Пачелме случилось дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал несовершеннолетний водитель.

Авария произошла в среду, 3 августа, около 16:10 у дома № 26 на Октябрьской улице.

Девушка 2007 года рождения управляла автомобилем ВАЗ-2110 и наехала на пешехода, 71-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы. Медики госпитализировали ее.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

11 июня на трассе М5 в Бессоновском районе 18-летний юноша за рулем ВАЗ-2113 сбил 57-летнего мужчину, а затем врезался в световую опору. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Пострадал и сам юный водитель, и его 19-летняя пассажирка.

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Гость||

Ее надо отправить в Заречный, пусть ее там по башке молотком треснут.

Гость||

Победила молодость.

Гость||

У неё ещё сопли на рукаве не просыхают, а она уже автолюбительница. На нары её, вот там она и станет любительницей, только не авто.

Гость||

Гость писал(a):

Ее надо отправить в Заречный
Там её лоси изнасильнячают

Гость||

Родители, але! Вы дебилы? В 15 лет стресс ребенку сбить человека, допросы, проверки, что не знаете чем развлечь дите? Путевку купите в лагерь пусть отдыхает, летом и детством наслаждается!Или вы с ней еще по вечерам по соточке пропускаете и прикуриваете ей? Дикари....

Гость||

Не учи отца ибаста

Гость||

Мне отец разрешает вечером на его КАМРИ по дворам в райончике с подругой покататься Мне 16. Вожу авто уже давно. И что тут такого, подумаешь в 15 лет за руль села. Тут многие в 40 то не сидели за рулем.

Гость||

За руль села! Или человека убила?! Чувствуешь разницу..

Имя: Гость
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