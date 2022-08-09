Происшествия

В Пензе нашли брошенную коляску с маленькой девочкой

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В понедельник, 8 августа, в Пензе произошло ЧП: на улице Гагарина обнаружилась коляска с младенцем. Никого из взрослых рядом не было.

На следующий день одна из пользовательниц рассказала об этом сетевому изданию «ПензаИнформ».

«Вчера в районе магазина на улице Гагарина была найдена коляска с девочкой, без записок, без всего. Ребенок сейчас находится в детской больнице на Бекешской», - сообщила она.

Очевидица пребывания девочки в медучреждении пояснила, что в коляске находился чек о покупке детского питания из магазина, возле которого стояла коляска с ребенком.

«Ребенок находится в отделении педиатрии. Сейчас он просто ходит по палатам - кто приютит», - добавила она.

Информацию подтвердили в УМВД России по Пензенской области.

«8 августа в 17:30 в полицию поступило сообщение о том, что около магазина на улице Гагарина находится без присмотра малолетний ребенок в коляске. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые передали малолетнюю в областную детскую больницу для обследования. В настоящий момент личность матери и ребенка установлены, по данному факту проводится проверка», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным портала «ПензаИнформ», органы опеки подали в суд документы на лишение матери родительских прав. Ребенка будут оформлять под временную опеку.

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Гость||

И что известно про маму? Пьющая или что?

Гость||

может полиция мать то и загребла на выходе из магаза за какой нибудь репост или лайк а ребенок остался?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

одна из пользовательниц
великий и могучий... буртасский язык

Имя: Гость
Комментарий:

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