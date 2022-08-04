В Пензе мужчина едва не утонул в болоте

04.08.2022 | 09:27

29-летний житель Пензы попал в беду и был вынужден обратиться за помощью. ЧП произошло в районе Засеки, где рядом с прудом есть заболоченное место.

Мужчина случайно упал в болото и не смог выбраться, однако сумел по телефону набрать номер правоохранителей. Звонок поступил утром во вторник, 2 августа.

На помощь пензенцу тут же был направлен ближайший к нему экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы немедленно прибыли на место, осмотрелись и увидели мужчину. Чтобы не утонуть, он держался за дерево в ожидании помощи.

«Оперативно оценив опасность, бойцы быстро вытащили гражданина на берег. От вызова скорой помощи он отказался, уверив правоохранителей, что чувствует себя хорошо», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.