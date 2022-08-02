Происшествия

В Пензе разыскивают мужчину, скрывшегося с портфелем денег

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В Пензе объявлен розыск мужчины, который похитил 30 000 рублей. Личность злоумышленника пока не установлена.

Инцидент произошел днем 4 июля.

Мужчина проник в раздевалку организации на улице Калинина. В одном из шкафчиков он нашел портфель с деньгами и покинул вместе с ним здание.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Правоохранители просят пензенцев, обладающих какой-либо информацией о подозреваемом, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить в дежурную часть по номерам: 8(8412)-56-31-11, 59-10-10 или 102.

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Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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Гость||

А у Белозерцева портфель был или чемодан? Ах да, он скрыться не успел...

Гость||

Это ж Витек со второго подъезда, как живой на фотке.

Гость||

Хорошо у меня майки такой нет,а то тоже лысый и очки так ношу

Гость||

Гость писал(a):

А у Белозерцева портфель был или чемодан? Ах да, он скрыться не успел...
В наволочке всё было...

Гость||

4 июля? За месяц он уж пешком до Турции дошел.

Гость||

Видеокамеры сейчас настолько чёткие, что сразу фоторобот рисуют?

Гость||

везет мужику я бы тоже так сделал пусть меня разыскивают, удачи им

Гость||

КРАСАВЧЕГ

Имя: Гость
Комментарий:

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