В Пензе разыскивают мужчину, скрывшегося с портфелем денег

02.08.2022 | 14:31

В Пензе объявлен розыск мужчины, который похитил 30 000 рублей. Личность злоумышленника пока не установлена.

Инцидент произошел днем 4 июля.

Мужчина проник в раздевалку организации на улице Калинина. В одном из шкафчиков он нашел портфель с деньгами и покинул вместе с ним здание.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Правоохранители просят пензенцев, обладающих какой-либо информацией о подозреваемом, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить в дежурную часть по номерам: 8(8412)-56-31-11, 59-10-10 или 102.