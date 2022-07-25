В Пензенской области ищут молодого мужчину в зеленой футболке

25.07.2022 | 16:56

В Пензенской области пропал 34-летний Булат Искандярович Севастополев, житель села Алеево Неверкинского района.

Он ушел из дома 14 июля, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Рост мужчины 172 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие.

В день исчезновения на нем были темно-зеленая футболка, черные спортивные штаны, кроссовки и бейсболка.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к жителям региона волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».