В Пензенской области ищут молодого мужчину в зеленой футболке

В Пензенской области пропал 34-летний Булат Искандярович Севастополев, житель села Алеево Неверкинского района.
Он ушел из дома 14 июля, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Рост мужчины 172 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие.
В день исчезновения на нем были темно-зеленая футболка, черные спортивные штаны, кроссовки и бейсболка.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к жителям региона волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
penzainform.ru писал(a):11 дней прошло. Опять ищут слишком поздно.