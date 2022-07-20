Происшествия

На улице Володарского в Пензе «семерка» врезалась в дерево

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В среду, 20 июля, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Видео с места аварии в верхней части улицы Володарского опубликовано в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены автомобиль ВАЗ-2107, врезавшийся в дерево, и машина скорой помощи. Видно, что медики оказывают помощь пострадавшим, а вокруг собрались люди.

Подробности инцидента рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 16:25 у дома на Володарского, 1, 51-летний водитель ВАЗ-2107 мужчина наехал на дерево. Водитель и его пассажирка-ровесница доставлены в медицинское учреждение.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются специалисты.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Видеосюжет 7 секунд, а дебильная реклама перед ним в два раза больше... Вот о чем надо писать новость.

Гость||

Пора кидаться на жигули и водителя 50 лет! Ау, где вы, крутые комментаторы?

Имя: Гость
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