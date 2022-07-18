В Пензенской области спасатели нашли пропавшего юношу

В воскресенье, 17 июля, в районе села Синодского Шемышейского района пропал 21-летний молодой человек.
Тревогу подняла его мать, когда сын, решивший набрать грибов в лесу, стал задерживаться. В 16:10 она позвонила в Пензенский пожарно-спасательный центр.
Сотрудники центра прибыли на предполагаемое место нахождения юноши.
«С помощью световых и звуковых сигналов, поддерживая телефонную связь, спасатели быстро нашли молодого человека», - рассказали порталу «ПензаИнформ» в ГБУ «ППСЦ».
Юношу доставили взволнованной матери. Медицинская помощь ему не потребовалась.
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21 ума нет и не будет.
Вьюноша хренов.