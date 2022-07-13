В Пензе четыре человека пострадали в массовой аварии

13.07.2022 | 17:11

В среду, 13 июля, в пензенском микрорайоне Терновка произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств.

Фото с места событий появились в различных группах соцсети «ВКонтакте». На них запечатлены несколько автомобилей, попавших в аварию. Особенно досталось Kia, влетевшей под грузовую «Газель».

В Госавтоинспекции рассказали, что произошло.

По предварительным данным, в 14:05 на перекрестке улиц Терновского и Петровского столкнулись автомобили Ford, которым управлял мужчина 1986 года рождения, Kia, «Лада-Гранта» и «Газель» (этими тремя машинами управляли водители-ровесники 1992 года рождения).

При столкновении пострадали водитель и две пассажирки «Газели» - женщины 1997 и 1971 года рождения, а также девушка 2000-го, находившаяся в салоне Kia.

Всех четверых бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение, сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.