Очевидцы сообщили о сбитом человеке на проспекте Строителей

Вечером в субботу, 9 июля, на проспекте Строителей в Пензе случилось серьезное ДТП с участием пешехода.
Снимки с места аварии опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Автор отметил, что инцидент произошел около 23:00 между домами № 60 и 25.
Судя по фото, наезд совершил водитель машины с логотипом «Яндекс.Такси». По словам автора кадров, ДТП случилось на пешеходном переходе.
«Пешехода погрузили на носилки в скорую помощь», - пояснил очевидец.
На данный момент официальной информации об аварии не предоставили. В случившемся разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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penzainform.ru писал(a):В ауешном сообществе.