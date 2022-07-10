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Происшествия

Очевидцы сообщили о сбитом человеке на проспекте Строителей

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Вечером в субботу, 9 июля, на проспекте Строителей в Пензе случилось серьезное ДТП с участием пешехода.

Снимки с места аварии опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Автор отметил, что инцидент произошел около 23:00 между домами № 60 и 25.

Судя по фото, наезд совершил водитель машины с логотипом «Яндекс.Такси». По словам автора кадров, ДТП случилось на пешеходном переходе.

«Пешехода погрузили на носилки в скорую помощь», - пояснил очевидец.

На данный момент официальной информации об аварии не предоставили. В случившемся разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Снимки с места аварии опубликовали в социальной сети
В ауешном сообществе.

Гость||

Там чьи то яйца лежат

Имя: Гость
Комментарий:

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