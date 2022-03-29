Ошибка хозяина: в Пензе кинолог прокомментировал нападение собаки

29.03.2022 | 18:36

Фактом нападения собаки на людей в Маньчжурии, в районе улицы Перовской, заинтересовались правоохранительные органы. В полиции внимательно изучают кадры с камер видеонаблюдения на одном из частных домов, появившиеся и в распоряжении 11 канала.

Школьник стал первой жертвой бультерьера. Хозяин обезумевшей собаки кое-как сумел оттащить пса от мальчика, но надеть ошейник и увести собаку у мужчины не получилось. Она продолжила атаковать людей. Журналисты уже рассказывали об этом в «Наших новостях».

«Кричала: помогите, спасите, кто-нибудь! Но, естественно, такая порода, все боятся таких собак», - отметила жительница Пензы Татьяна Ивагина.

История бурно обсуждалась в социальных сетях. Некоторые пользователи интернета усомнились в реальности произошедшего.

«Да хватит, булька поиграть хотел, они по сути своей веселые собаки, в играх неуклюжие, могут нечаянно прихватить», - предположил комментатор.

«Прокрутить бы всю эту ситуацию как ролик, уверена, там больше паники, чем реального вреда», - высказалась пользовательница.

Посмотрев момент нападения четвероногого недруга человека на молодую мать с коляской, трудно ответить на вопрос, можно ли в этой ситуации соблюдать спокойствие.

Бультерьеры считаются одной из самых опасных пород собак в мире, нередко бросаются на людей. Но это, скорее всего, помесь со стаффом, заявил известный в городе кинолог Дмитрий Паук, которому журналисты показали видео с участием агрессивного животного.

«Эта собака уже имеет явно такой опыт, возможно, просто никто об этом не заявлял. Здесь ошибка хозяина, что собака неуправляемая и что он не пытается ею управлять», - подчеркнул Дмитрий.

«Пострадавшими являются семь человек, из них трое - несовершеннолетние. Всем выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По мере поступления результатов экспертизы будут приниматься процессуальные решения по каждому факту в отдельности. Кроме того, все потерпевшие могут обратиться в суд в рамках гражданско-правовых отношений для восстановления их прав», - сообщил начальник ОДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Николай Мухаев.

С владельцем собаки проведут профилактическую беседу, но простым разговором с полицией мужчина может и не отделаться. В том случае, если будет доказано причинение тяжкого вреда здоровью, ему грозит уголовная ответственность.