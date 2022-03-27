Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 мар 2022|18:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

В Пензе возник пожар рядом с краеведческим музеем

Печать
Telegram

В воскресенье, 27 марта, на Красной улице в Пензе загорелось нежилое здание, расположенное рядом с краеведческим музеем.

О ЧП в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил очевидец. Он прислал видеокадры и снимки, запечатлевшие полыхающий двухэтажный дом. Горожанин отметил, что спасатели быстро ликвидировали пламя.

«Там так близко к огню газовая труба шла. Успели потушить вовремя», - добавил очевидец.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 15:11. Пламя охватило 50 кв. м внутри здания. По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал.

По данным на 15:49, на месте возгорания работали пожарно-спасательные подразделения первой части.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Место освобождают. Кому-то захотелось там домишко свой воткнуть.

Гость||

Гость писал(a):

Место освобождают. Кому-то захотелось там домишко свой воткнуть.
дурачок.ночью будут поджигать.чтобы место освободить, а это дети....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на Красной улице в Пензе загорелось нежилое здани
Это уже не смешно. И бомжи тут не при чём. Выжигают цент под застройку регулярно.Кто-нибудь внимание на это обратит? Может хоть для авида эту серию пожаров стоит расследовать?

Гость||

Да эти дома уже не впервый раз горят... Стойкие...

Гость||

Гость писал(a):

Это уже не смешно. И бомжи тут не при чём. Выжигают цент под застройку регулярно.
ГОрят регулярно, уже лет 10. Давно пора с ними определиться. А то шторками красивыми прикрывают.

Гость||

Посмотрите на соседний с ним дом. На фото видно давно выгоревшую крышу.

Гость||

Прямо не ожиданно губернатор сменился а методы у застройщиков нет.Посмотрим как сработает Олег но ему не до этого.Историчкая Пенза за чем она

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте