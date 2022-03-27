В Пензе возник пожар рядом с краеведческим музеем

В воскресенье, 27 марта, на Красной улице в Пензе загорелось нежилое здание, расположенное рядом с краеведческим музеем.
О ЧП в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил очевидец. Он прислал видеокадры и снимки, запечатлевшие полыхающий двухэтажный дом. Горожанин отметил, что спасатели быстро ликвидировали пламя.
«Там так близко к огню газовая труба шла. Успели потушить вовремя», - добавил очевидец.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в 15:11. Пламя охватило 50 кв. м внутри здания. По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал.
По данным на 15:49, на месте возгорания работали пожарно-спасательные подразделения первой части.
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Место освобождают. Кому-то захотелось там домишко свой воткнуть.