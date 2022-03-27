В Пензе возник пожар рядом с краеведческим музеем

27.03.2022 | 15:57

В воскресенье, 27 марта, на Красной улице в Пензе загорелось нежилое здание, расположенное рядом с краеведческим музеем.

О ЧП в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил очевидец. Он прислал видеокадры и снимки, запечатлевшие полыхающий двухэтажный дом. Горожанин отметил, что спасатели быстро ликвидировали пламя.

«Там так близко к огню газовая труба шла. Успели потушить вовремя», - добавил очевидец.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 15:11. Пламя охватило 50 кв. м внутри здания. По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал.

По данным на 15:49, на месте возгорания работали пожарно-спасательные подразделения первой части.