Соцсети: в Пензе водитель Renault умер за рулем

15.01.2022 | 17:06

В субботу, 15 января, в чате водителей в мессенджере Viber появилось сообщение, что в Пензе водитель машины скончался прямо во время движения.

«На повороте на Стрельбищенскую мужик за рулем умер. 3 машины собрал, пробка стоит», - написал один из подписчиков, выложив пост в 14:42.

На видео, опубликованном в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте», запечатлены два автомобиля Renault Duster, между которыми зажат третий. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, стоит спецтранспорт.

В 15:12 появилось известие, что пробки на Стрельбищенской уже нет.

В Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.

По предварительным данным, в 11:15 у дома № 23 на Стрельбищенской столкнулись три транспортных средства: два автомобиля Renault Duster, одним из которых управлял мужчина 59 лет, другим - 41-летний, и ЗАЗ Chance с 42-летним водителем.

«Водитель Renault Duster, 1962 года рождения, скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.