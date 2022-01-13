Происшествия

У перехода в Арбекове произошла авария с участием маршрутки

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Вечером в среду, 12 января, в Пензе произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса. О случившемся очевидец рассказал в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

«Товары для женщин» в сторону центра. Столкновение автомобиля Ford и маршрутки с последующим наездом на пешехода. Время 21:22», - уточнил пензенец и поделился видео, снятым на месте аварии.

По предварительным данным, микроавтобус догнал иномарку, остановившуюся перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе «Могилевского дворика». Удар был сильным: у маршрутки смяло переднюю часть кузова, у иномарки деформировался багажник.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Прибыла машина реанимации. Однако официальных сведений о том, кто пострадал в результате ДТП и насколько серьезно, пока не поступило.

В комментариях к публикации пензенцы возмутились тем, что маршрутчик ехал в левом ряду, и указали на опасность участка для пешеходов.

«Там пешеходник очень опасный через клумбу в обоих направлениях! Его бы сместить или светофор поставить», - предложил один из жителей города.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Там пешеходник очень опасный через клумбу в обоих направлениях! Его бы сместить
Поставить табличку "по газонам не ходить, клумьбы не топтать!"

Гость||

В АрбековО

Гость||

Мощно работает Олег

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.01.2022 09:25|

Мощно работает Олег

Это который?

Гость||

Олег по вечерам еще маршрутизирует? Оригинально.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Там пешеходник очень опасный через клумбу в обоих направлениях! Его бы сместить или светофор поставить», - предложил один из жителей города.
Куда сметить , и так кучу переходов убрали, не надо быть слепошарыми и не надо гонять по городу. Пора вводить ограничение в городе 40 км/ч , все равно пробки , 3 раза попался на превышение - лишение прав на полгода и на дорогах будет свободнее.

Гость||

Пару "лежачих полицейских" в обеих направлениях привернуть и два знака установить и всё,проблема будет решена малой кровью.

Имя: Гость
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