У перехода в Арбекове произошла авария с участием маршрутки

13.01.2022 | 08:58

Вечером в среду, 12 января, в Пензе произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса. О случившемся очевидец рассказал в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

«Товары для женщин» в сторону центра. Столкновение автомобиля Ford и маршрутки с последующим наездом на пешехода. Время 21:22», - уточнил пензенец и поделился видео, снятым на месте аварии.

По предварительным данным, микроавтобус догнал иномарку, остановившуюся перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе «Могилевского дворика». Удар был сильным: у маршрутки смяло переднюю часть кузова, у иномарки деформировался багажник.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Прибыла машина реанимации. Однако официальных сведений о том, кто пострадал в результате ДТП и насколько серьезно, пока не поступило.

В комментариях к публикации пензенцы возмутились тем, что маршрутчик ехал в левом ряду, и указали на опасность участка для пешеходов.

«Там пешеходник очень опасный через клумбу в обоих направлениях! Его бы сместить или светофор поставить», - предложил один из жителей города.