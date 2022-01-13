У перехода в Арбекове произошла авария с участием маршрутки

Вечером в среду, 12 января, в Пензе произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса. О случившемся очевидец рассказал в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».
«Товары для женщин» в сторону центра. Столкновение автомобиля Ford и маршрутки с последующим наездом на пешехода. Время 21:22», - уточнил пензенец и поделился видео, снятым на месте аварии.
По предварительным данным, микроавтобус догнал иномарку, остановившуюся перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе «Могилевского дворика». Удар был сильным: у маршрутки смяло переднюю часть кузова, у иномарки деформировался багажник.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Прибыла машина реанимации. Однако официальных сведений о том, кто пострадал в результате ДТП и насколько серьезно, пока не поступило.
В комментариях к публикации пензенцы возмутились тем, что маршрутчик ехал в левом ряду, и указали на опасность участка для пешеходов.
«Там пешеходник очень опасный через клумбу в обоих направлениях! Его бы сместить или светофор поставить», - предложил один из жителей города.
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penzainform.ru писал(a):Поставить табличку "по газонам не ходить, клумьбы не топтать!"