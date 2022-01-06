В ДТП на выезде из Каменки погиб молодой мужчина

В Пензенской области выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб водитель легкового автомобиля. Она случилась вечером в четверг, 6 января.
«По предварительным данным, в 18:25 на 2-м километре дороги Каменка - Междуречье произошло столкновение автомобилей
«Лада-Калина» и КамАЗ», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Грузовиком управлял мужчина 1977 года рождения. Водителю легковушки было 28. Он погиб на месте.
В городском сообществе автомобилистов во «Вконтакте» опубликовали фото с места ДТП. По кадрам видно, что «Калина» наполовину ушла под кузов КамАЗа.
По факту случившегося будет проведена проверка.
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