В ДТП на выезде из Каменки погиб молодой мужчина

06.01.2022 | 20:40

В Пензенской области выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб водитель легкового автомобиля. Она случилась вечером в четверг, 6 января.

«По предварительным данным, в 18:25 на 2-м километре дороги Каменка - Междуречье произошло столкновение автомобилей

«Лада-Калина» и КамАЗ», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Грузовиком управлял мужчина 1977 года рождения. Водителю легковушки было 28. Он погиб на месте.

В городском сообществе автомобилистов во «Вконтакте» опубликовали фото с места ДТП. По кадрам видно, что «Калина» наполовину ушла под кузов КамАЗа.

По факту случившегося будет проведена проверка.