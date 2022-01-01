Названа предварительная причина смертельного пожара на ул. Ватутина

01.01.2022 | 15:10

Следователи проводят проверку гибели двух жителей Пензы при пожаре.

Рано утром в субботу, 1 января, в трехквартирном доме на улице Ватутина в Пензе произошел пожар. О возгорании в подразделение МЧС сообщили соседи.

После ликвидации открытого пламени в одной из квартир обнаружены тела 60-летней женщины и 56-летнего мужчины.

При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Точная причина пожара будет установлена в ходе доследственной проверки», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.