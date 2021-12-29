Происшествия

В Засечном силовики задержали мужчину, открывшего стрельбу

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Во вторник, 28 декабря, в социальной сети «ВКонтакте» начали появляться тревожные сообщения о ситуации в селе Засечном Пензенского района.

Фото происходящего появились в местной группе. На кадрах запечатлены правоохранители, а также спецавтомобили полиции и Росгвардии.

«Никто не в курсе, что происходит? Квартал перекрыли следственный комитет, полиция»; «Дорога перекрыта, приехала росгвардия. Люди в камуфляжной форме ушли во двор. И все маршрутки тоже разворачиваются»; «Оцеплен участок от светофора до остановки. Никого не пропускают, стоит ОМОН», - сообщали очевидцы.

Пользователи Сети высказали две версии происходящего. Первая - «Вроде как из дома мужик по молодежи начал стрелять». Вторая - это были взрывы петард.

Ситуацию прояснили в правоохранительных органах.

В полицию поступило сообщение о том, что в селе Засечном из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, слышны хлопки, похожие на выстрелы.

По адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, которые оцепили дом и подъезд, где находился правонарушитель. Также прибыли и сотрудники СОБР «Агат».

Правоохранители установили личность данного гражданина и его место жительства.

«Мужчина забаррикадировался в квартире. Используя специальные средства для вскрытия дверей, сотрудники СОБРа Росгвардии задержали его и доставили в отдел полиции», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

У нарушителя были изъяты строительный и пневматический пистолеты. От действий мужчины никто не пострадал.

«Подозреваемым оказался местный житель 1978 года рождения, который по внешним признакам находился в состоянии сильного опьянения», - рассказали в региональном управлении МВД.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Как стало известно сетевому издательству «ПензаИнформ», мужчина, находясь в своей квартире, совершил не менее пяти выстрелов в воздух из строительного пистолета.

Источник видео и фото № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото № 2 Илья Крашенинников, vk.com/sputnik_penza
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Гость||

181-ая квартира в селе. Однако...

И отрицательное снижение преступности, видимо.

Гость||

Из строительного пистолета)))))))))))))))))))))

Гость||

Так он картину вешал, а этим теперь звезды надо и премии к новому году.

Гость||

Гость писал(a):

Из строительного пистолета)))))))))))))))))))))
Согласен)))))

Для непонимающих, из строительного пистолета в воздух не выстрелишь, там упор обязательно нужен

Гость||

К причастности к запрещенным организациям проверяли? Можно годовой план на нем сделать,но с другой стороны в тех местах злых людей не водится в принципе.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.12.2021 10:59|

Так он картину вешал, а этим теперь звезды надо и премии к новому году.

Мужик квартиру украшал, а его повязали. А вам, ПИ, нужно взять строительный пистолет и пострелять их него..в воздух

Имя: Гость
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