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Происшествия

Появились кадры с места трагического ДТП под Пензой

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Даже в сумерках увиденное наводило страх на водителей, проезжавших мимо. На втором километре автодороги Пенза - Кондоль случилась авария. Не всем участникам трагического ДТП (всего в машинах было восемь человек) удалось выжить.

«Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21101 под управлением мужчины 1992 года рождения, и автомобиля ВАЗ-21104 под управлением мужчины 2000 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ-21104, мужчина 1998 года рождения, от полученных травм скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Двое пассажиров и оба водителя с травмами госпитализированы. Мальчиков 2009 и 2017 года рождения, а также 30-летнего мужчину после осмотра медиками на месте аварии отпустили.

Причины трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

«Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей соблюдать требования правил дорожного движения. В первую очередь необходимо выбирать безопасную скорость движения, учитывать дорожные и метеорологические условия», - предупредил Валентин Новоженцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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