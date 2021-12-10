В автокатастрофе у Кондоля погиб 62-летний водитель УАЗа

В пятницу, 10 ноября, в Пензенском районе произошло смертельное ДТП.
Видео с места события опубликовал очевидец в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлен УАЗ-452 («буханка»), врезавшийся левой передней стороной в грузовую машину.
«ДТП. Кондоль. Недалеко от АЗС «Роснефть». Время 08:50», - обозначил автор время и место происшествия.
Предварительные обстоятельства аварии пояснили в Госавтоинспекции.
В 6:45 на 464-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись УАЗ с 62-летним мужчиной за рулем и фура с полуприцепом, которой управлял 40-летний шофер.
«Водитель УАЗа скончался. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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опять фура заломала и погубила человека, ужас от этих фур, тяжелые груженные летают по трассам и мнут всех подряд