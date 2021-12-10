В автокатастрофе у Кондоля погиб 62-летний водитель УАЗа

10.12.2021 | 15:23

В пятницу, 10 ноября, в Пензенском районе произошло смертельное ДТП.

Видео с места события опубликовал очевидец в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлен УАЗ-452 («буханка»), врезавшийся левой передней стороной в грузовую машину.

«ДТП. Кондоль. Недалеко от АЗС «Роснефть». Время 08:50», - обозначил автор время и место происшествия.

Предварительные обстоятельства аварии пояснили в Госавтоинспекции.

В 6:45 на 464-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись УАЗ с 62-летним мужчиной за рулем и фура с полуприцепом, которой управлял 40-летний шофер.

«Водитель УАЗа скончался. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.